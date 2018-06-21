В Кремле не комментируют подготовку встречи Путина и Трампа

В Кремле не комментируют возможность саммита на высшем уровне Россия-США. О том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в июле, уже написали ряд СМИ.

"Никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось", - напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нам нечего сказать. Если и когда мы будем готовы, сделаем соответствующее заявление", - добавил он.

Говоря о публикации на этот счет в английской газете "Таймс", где говорится о том, что Лондон опасается проведения этой встречи до саммита НАТО, Песков заметил, что это издание "при всем уважении вряд ли может представлять британский народ".

На вопрос о том, ждут ли советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москве, представитель Кремля сказал: "Действительно, насколько нам известно, такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать".