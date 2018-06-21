В Лондоне обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа

Британская сторона настороженно следит за новостями о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Переговоры лидеров могут состояться в первой половине июля на территории одного из европейских государств.

В настоящий момент прорабатывается два варианта организации встречи между Путиным и Трампом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Президенты России и США могут пообщаться до проведения намеченного на 11 июля саммита НАТО в Брюсселе либо после визита хозяина Белого дома в Великобританию. Поездка американского руководителя на Туманный Альбион состоится 13 июля. Ранее говорилось, что возможной площадкой для переговоров Путина и Трампа станет австрийская столица Вена.

В Лондоне обеспокоены, что все попытки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй изолировать Россию после встречи Путина с Трампом сойдут на нет. Кроме того, утверждает британская пресса, переговоры глав России и США негативно скажутся на американо-британских отношениях и положении дел в Североатлантическом альянсе.

Предостережения в отношении России высказал и руководитель генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит. По его словам, российская сторона наращивает свой военный потенциал. Как подчеркнул военачальник, это представляет угрозу для Великобритании. "Ошибочно полагать, что непосредственная угроза для Соединенного Королевства отсутствует", - пояснил он.