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Рубрика: Экономика

В Партии пенсионеров ожидают роста пенсий после пенсионной реформы

Текст: Евгений Гайва

Пенсионная реформа необходима, она позволит повысить пенсии, считает председатель Партии пенсионеров России Николай Чеботарев. Но все изменения должны проходить при широком общественном обсуждении.

Реформа назрела, без нее будут невозможны индексации пенсий, отметил Николай Чеботарев.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"Надо что-то делать, что-то менять, если не поменять, то для тех, кто в будущем выйдет на пенсию, совсем ничего не останется", - пояснил он "Российской газете". Потому Партия пенсионеров, в частности, готова поддержать инициативу правительства России по повышению пенсионного возраста. Судя по планам правительства, реформа должна привести к повышению пенсий, отметил Чеботарев.

Но проводить реформу нужно взвешенно, при широком общественном обсуждении, подчеркнул он. "Мы за то, чтобы что-то делать, но делать с умом", - отметил лидер Партии пенсионеров.

При этом решение пенсионной проблемы должно носить комплексный характер. Необходимо также учесть потребности бизнеса, развивать внутренний рынок, чтобы были рабочие места и формировался фонд для будущих пенсий, добавил Николай Чеботарев.

Напомним, правительство России предлагает провести реформу пенсионной системы, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. В результате изменений должен быть обеспечен рост пенсий темпами, опережающими инфляцию. Законопроект внесен в Госдуму. Как сообщалось, документ будет рассмотрен в первом чтении до конца весенней сессии.

Экономика Пенсии и пособия

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