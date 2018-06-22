Агуэро и Маскерано уйдут из сборной Аргентины после ЧМ-2018
Сразу несколько лидеров сборной Аргентины уйдут из национальной команды по окончании чемпионата мира-2018.
С "альбиселестой" точно попрощаются Маркос Рохо, Эвер Банега, Лукас Билья, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария и Хавьер Маскерано. Будущее капитана сборной Лионеля Месси и Гонсало Игуаина под вопросом. Об этом сообщил авторитетный аргентинский журналист Эрнан Кастильо в Twitter.
В случае невыхода Аргентины в плей-офф чемпионата мира, покинет свой пост и главный тренер национальной команды Хорхе Сампаоли. Чуть ранее ряд СМИ сообщили, что он может уйти еще до матча заключительного тура группового этапа турнира с Нигерией. Но эта информация не подтвердилась. Сампаоли останется как минимум до вторника, когда Месси и компания встретятся в Санкт-Петербурге с Нигерией.
На данный момент Аргентина идет на третье месте в турнирной таблице группы "D" с одним набранным очком. Кого точно "альбиселеста" уже не догонит, так это хорватов, обеспечивших себе участие в плей-офф. В то же время у идущей на второй строчке Исландии в активе одно очко, а у Нигерии - ноль. Прямо сейчас африканцы и исландцы проводят свой матч в Волгограде. Счет после первого тайма ничейный - 0:0.
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