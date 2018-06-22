Сегодня на стадионе "Волгоград Арена" сборные Нигерии и Исландии проведут свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира.

"Суперорлы" не могут выиграть уже пять матчей подряд. И на старте турнира нигерийцы потерпели поражение от Хорватии - 0:2. Ноль очков и последнее место в группе D - такая ситуация сложилась у команды Гернота Рора.

А вот сборная Исландии, напротив, не перестает приятно удивлять болельщиков. В своем первом матче на турнире дебютанты ЧМ разошлись миром с финалистами мирового первенста-2014 Аргентиной - 1:1.

Против нигерийцев будет тоже непросто. Тем более, что они захотят реабилитироваться и доказать, что они действительно стоящая команда. И если сегодня" суперорлы" потерпят поражение, то они лишатся шансов на выход в следующую стадию турнира.

В четверг в группе D состоялась встреча между Аргентиной и Хорватией. Матч завершился разгромом "альбиселесте" со счетом 3:0. Хорваты завоевали путевку в плей-офф и подарили Исландии и Нигерии шанс на выход из группы. Посмотрим, какая сборная им воспользуется.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с новозеландцем Мэттью Конгером. Онлайн-трансляция матча Нигерия - Исландия начнется 22 июня в 18:00 по московскому времени.