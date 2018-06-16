Сборная Хорватии победила Нигерию
Хорватия - одна из самых опытных команд турнира. Средний возраст игроков близок к 30. И для многих лидеров "шашечных" нынешний чемпионат мира - последний шанс добиться успеха на международном уровне. Отсюда и огромное желание этой сборной впервые с 1998 года выйти в плей-офф самого главного футбольного соревнования планеты.
У нигерийцев же одна из самых молодых команд ЧМ-2018. При этом и опытных ребят в команде Гернота Рора хватает. Это и бывший игрок "Челси" Джон Оби Микел, и Виктор Мозес, выступающий за лондонский суперклуб. Так что предпочтение одной из команд в преддверии этого матча отдать было очень сложно. Хотя небольшое преимущество букмекеры отдавали хорватам.
В первом тайме на стадионе в Калининграде игра оставила двоякое впечатление. С одной стороны - ни хорваты, ни нигерийцы не отсиживались в обороне, с другой - опасных моментов было не очень много. Вероятно, к перерыву счет 0:0 и сохранился бы, но защитник африканцев Одженекаро Этебо на 32-й минуте отправил мяч в свои ворота. Первая половина осталась за Хорватией - 1:0.
Во второй тайме "шашечные" спокойно довели дело до победы. Нигерийцы провели пару опасных атак, но всерьез голкипера соперника Даниэла Субашича они так и не побеспокоили. А окончательный счет на 71-й минуте точным ударом с пенальти установил Лука Модрич - 2:0.
В следующем туре Хорватия сыграет с 21 июня с Аргентиной, а спустя сутки нигерийцы встретятся с исландцами.
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