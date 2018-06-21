Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ

Аргентина прислала одну из самых больших делегаций болельщиков на этот чемпионат мира. Десятки тысяч поклонников Месси и компании сделали для "альбиселесты" почти домашним первый матч чемпионата мира на московском стадионе "Спартак". Теперь вся эта шумная и веселая людская масса переместилась на 400 километров к востоку от столицы, и окрасила в бело-голубое Нижний Новгород. Хорватский десант на этом фоне выглядел каплей в море. Впрочем, количество болельщиков, как мы уже не раз убеждались, не дает никакого преимущества команде на поле. И шансы Аргентины и Хорватии специалисты на сей раз оценивали как примерно равные.

Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли, на которого после ничьей с Исландией обрушилась масса критики, сделал кадровые выводы. И сделал сразу три замены в стартовом составе "альбиселесты". Таким образом, на скамейке запасных оказался не только экс-защитник московского "Спартака" Маркос Рохо, но и звезда ПСЖ Анхель ди Мария. Справедливости ради, и тот, и другой стартовый поединок действительно провели плохо. При этом такие люди как Эвер Банега, Паоло Дибала и Гонсало Игуаин. Многие тренеры были бы счастливы видеть в своем составе этих ребят, а вот Сампаоли пока не видит их в основе.

Хорваты, в свою очередь, одной своей звезды лишились. Причем произошло это не из-за травмы. Никола Калинич отказался выходить на замену в игре с Нигерией, за что главный тренер "шашечных" Златко Далич попросту отчислил форварда "Милана". Что же касается стартового состава, то он остался практически неизменным. Только Крамарич уступил место в середине поля Брозовичу. В остальном - сочетания игроков оказались теми же, что и в первом матче на чемпионате.

Уже в самом начале хорваты имели отличную возможность забить, но на опаснейший удар Перишича вратарь аргентинцев Кабальеро успел среагировать. Казалось бы, многообещающий старт. Однако до перерыва в створ больше не попали ни те, ни другие. "Альбиселеста" отметилась попаданием в перекладину, чуть больше владела мячом и провела несколько неплохих атак. Но в целом зажигательным футбол в ее исполнении никак не назовешь. Да и Лионель Месси выглядел слишком пассивным - защитникам даже не нужно было сильно утруждаться при его опеке.

Что же касается хорватской сборной, то она довольно спокойно действовала вторым номером. А контратаки "шашечных" выглядели даже более опасными и осмысленными, чем удары их оппонентов - чего стоит хотя бы момент у Манджукича, когда форвард "Ювентуса" не смог замкнуть подачу из убойной позиции. В целом 0:0 к перерыву выглядели справедливо. Матч по своему содержанию и зрелищности ожиданий, если честно, не оправдывал.

Игра взорвалась на 54-й минуте, когда чудовищную ошибку совершил вратарь аргентинцев Кабальеро. Он выбил мяч прямо на дежурившего неподалеку Ребича, и тот с разворота отправил его в сетку. Аргентинцы, конечно, таким "привозом" были шокированы - и те, что находились на поле, и те, кто видел это на трибунах. Но, положа руку на сердце, встряска "альбиселесте" была только на пользу - теперь хотя бы можно было надеяться, что аргентинцы забегают.

Сампаоли сделал две замены подряд, выпустил Павона и Игуаина. Последний вскоре создал действительно опасный момент, прострелив на Месу. Ну а Месси на добивании внести мяч в сетку не смог. Впрочем, это оказался лишь эпизод. И появившийся вскоре на поле Дибала кардинально улучшить игру аргентинцев не смог. Хорваты выглядели организованнее и опаснее. И в конце концов свое преимущество воплотили еще в один гол - Модрич издали на 81-й минуте пробил просто шикарно.

Аргентинские болельщики на трибунах начали плакать, а их команда откровенно грубить. Отаменди ударил по лежащему на газоне Ракитичу, за что получил желтую карточку, хотя мог бы вполне увидеть перед собой и красную. Сам пострадавший пробил штрафной и попал в перекладину. Он же поставил эффектную точку уже в добавленное время. Ракитич сначала пробил, затем получил назад отбитый Кабальеро мяч и вкатил его в пустые ворота.

В итоге 3:0 - Хорватия абсолютно по делу побеждает и во втором своем матче на турнире. И становится четвертой, вслед за Россией, Францией и Уругваем командой, досрочно вышедшей в 1/8 финала. Ну а Аргентина теперь имеет все шансы вообще не выйти из группы. В последнем туре "альбиселеста" играет с Нигерией.