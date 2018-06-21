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21.06.2018 00:00
Рубрика: Спорт

Аргентина - Хорватия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Дмитрий Сосновский

Сегодня в Нижнем Новгороде в рамках второго тура чемпионата мира по футболу пройдет матч с весьма яркой вывеской - Аргентина сыграет против Хорватии.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Шквал критики, обрушившийся на аргентинских футболистов и персонально - на их лидера Лионеля Месси после упущенной победы с исландцами, может подкосить кого угодно. Неуверенные атакинезабитый пенальти и в целом невнятная игра против дебютанта чемпионатов мира - все это привело к тому, что  аргентинская общественность во главе с Диего Марадоной принялась морально уничтожать свою национальную команду, которая традиционно считается одним из фаворитов.

Смогут ли Лео и компания справиться с давлением и показать адекватный своему статусу футбол - большой вопрос. Тем более что хорваты всегда были крепким орешком.

Что они и доказали уверенной - одной из самых пока бесспорных на турнире - победой над нигерийцами. 2:0 - и заслуженное лидерство после первого тура. И вообще хорватам на чемпионате мира в России пока все нравится. Впрочем, без неприятностей не обошлось - скандал с выгнанным из команды Калиничем наверняка подпортил им настроение.

Ждем с нетерпением начала игры двух сильнейших команд группы D. Начало - в 21:00 мск.

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