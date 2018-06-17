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17.06.2018 17:26
Рубрика: Спорт

Легенда хорватского футбола выразил восхищение Россией

Текст: Данила Жиляев

Президент Хорватского футбольного союза, в прошлом выдающийся футболист Давор Шукер остался под большим впечатлением от чемпионата мира-2018, который организовала Россия. Он признался, что в восторге от увиденного, а также выразил сожаление в связи с тем, что в его стране подобный турнир еще долго не будет возможен.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Я знал, что в России любят спорт и футбол, а сейчас сам в этом убедился. Я видел господина Путина на конгрессе ФИФА, теперь я могу уверенно сказать, что футбол в вашей стране любят все - от таксиста до фанатов на стадионе, - сказал Шукер после того, как его команда в первом туре группового этапа победила Нигерию в Калининграде. - Меня очень впечатлили ваши стадионы. Иногда я задаюсь вопросом: у Хорватии - великая команда, но таких стадионов нет. Это позор. Даже вместе с другой страной мы не можем провести чемпионат мира".

Хорватия накануне одержала победу над Нигерией со счетом 2:0. Шукер подчеркнул, что ему очень понравилось гостеприимство российских болельщиков и арена в Калининграде. После этого успеха сборная Хорватии возглавила турнирную таблицу группы D. Еще две команды из этого квартета - Аргентина и Исландия - накануне сыграли между собой вничью.

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