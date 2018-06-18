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18.06.2018 10:00
Рубрика: Спорт

Марадона: При такой игре Сампаоли может не возвращаться в Аргентину

Текст: Данила Жиляев

Легендарный футболист, в прошлом игрок и главный тренер сборной Аргентины, а ныне председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона подверг жесткой критике нынешнего рулевого национальной команды Хорхе Сампаоли. "Альбиселеста" не сумела обыграть исландцев на групповом этапе чемпионата мира-2018 в России, а именно в этом матче, уверен Диего, Аргентина должна была побеждать, так как дальше будет лишь сложнее.

Встреча, напомним, закончилась вничью 1:1. При этом аргентинцы открыли счет благодаря голу Серхио Агуэро, однако затем пропустили ответный мяч. Шанс вырвать победу упустил лидер аргентинской команды Лионель Месси, реализовавший пенальти. Впрочем, в неудаче виноват не он, а, по мнению Марадоны, вся команда.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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"При такой игре Сампаоли может не возвращаться в Аргентину. Это позор, команда попросту не была готова. Наши ребята знали, что у соперников игроки ростом под два метра, но все равно продолжали забрасывать в штрафную вместо короткого паса. Мы не сделали очень важный шаг, - считает Диего, чьи слова приводит аргентинская версия испанского издания AS. - Я не виню игроков, проблема в их подготовке - ее попросту не было, вот и все. Можно привезти 25 великолепных футболистов, но с ними необходимо работать. Исландцы были готовы лучше, чем Аргентина, и это очень меня огорчает. Месси должен был забивать несколько раз, он был единственным шансом команды. Дальше у нас могут быть большие проблемы, потому что Нигерия - опытная команда, умеющая контратаковать".

Здесь стоит отметить, что Нигерия в своем матче проиграла Хорватии 0:2, так что мотивация у африканской команды будет зашкаливать. Тем более, она умеет обыгрывать эту сборную Аргентины - прошлой осенью они провели контрольную встречу, которая закончилась победой нигерийцев 4:2.

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