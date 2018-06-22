Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России
Нападающий сборной России Артем Дзюба готов играть за нашу женскую команду, чтобы вновь выступить на чемпионате мира. Он пошутил, что ему уже поступило соответствующее предложение.
"Я слышал, женская сборная уже хочет взять меня в аренду", - сказал Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков в одной из социальных сетей.
"Так что готовьтесь девочки, я с вами поеду. Уверен, пройду отсев. Я футболист таранного типа, протараню всех девочек".
Кроме того, Дзюба отметил, что он готов к переходу в другой клуб после чемпионата мира. По словам форварда "Зенита", ему хотелось бы поиграть в Англии.
"У меня были предложения от зарубежных команд. Надеюсь, после чемпионата их будет еще больше", - сказал Артем.
"Единственный чемпионат, в который я бы уехал - это английский. Там сила, скорость. Каждый клуб может обыграть другого. Премьер-лига - это номер один. Когда говорят про Испанию, это вызывает у меня смех. Испанцы побеждают всех в еврокубках, поскольку у них в первенстве слабая конкуренция", - отметил Дзюба.
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