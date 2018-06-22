Истребитель F-35 познакомили с Су-57

В базу полетных данных американского истребителя F-35 ввели информацию о российском самолете пятого поколения Су-57 и его китайском аналоге J-20. Это необходимо, чтобы истребители ВВС США могли быстро и точно распознавать оказавшиеся поблизости иностранные самолеты, пояснили в Пентагоне.

Файлы полетных данных - электронная память самолета. Туда вводятся данные о географии и воздушном пространстве районов, где может применяться F-35, их метеорологических особенностях и потенциальных угрозах, пишет The National Interest. Информация постоянно обновляется в лаборатории перепрограммирования авиабазы Эглин во Флориде.

- Мы наблюдаем за изменениями в характере угроз и новые данные включаются в полетные файлы на основе утвержденных приоритетов, - рассказала официальный представитель ВВС США майор Эмили Грабовски.

В числе прочего, файлы полетных данных предназначены для работы с бортовыми датчиками лазерного и радиолокационного облучения. Таким образом пилот F-35 может не только узнать, что он обнаружен и стал целью для неприятеля, но и определить, какой именно самолет или комплекс ПВО нацелился на него. В полетные базы данных включена информация и о коммерческих авиалайнерах.

- Эти файлы основаны на конкретных потребностях летчиков. Правда, в процессе интеграции данных для F-35 возникли определенные задержки и теперь темп работ ускорен с тем, чтобы у пилотов был самый свежая и обширный каталог угроз, - призналась майор Грабовски.

ВВС США создают 12 баз данных для дюжины географических областей, где планируется использовать F-35. В открытом доступе они отсутствуют по соображениям секретности. Сейчас полетные файлы совместимы с новейшей версией бортового программного обеспечения F-35 Block 3F. Оно дает возможность использовать малокалиберные авиабомбы, управляемые 220-килограммовые бомбы JDAM и ракеты "воздух-воздух" малой дальности AIM 9X.

ВВС работают и над новым программным пакетом для версии Block 4. Это обновление позволит самолету использовать британские, турецкие и некоторые европейские системы вооружений, увеличит зону применения оружия для американской версии истребителя, в него входят драйверы для малокалиберных бомб SDB II и управляемых GFU-54.

Рассказ мадам Грабовски косвенно подтверждает мнение экспертов, что Турции были отданы "мертвые" самолеты. В четверг на авиазаводе Lockheed Martin в Техасе состоялась церемония передачи заказанных Анкарой F-35A Block 3F. Два самолета передали, несмотря на запрет Сената США - но, по мнению специалистов, это не более чем шоу. Мало того, что самолеты в этой версии не могут использовать турецкое оружие, производитель может в любой момент дистанционно ограничить функциональность его ПО или вовсе выключить истребители.