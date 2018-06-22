Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу на миллион баррелей

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в Вене 21 июня рекомендовал странам-участницам глобального соглашения нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, участвовавший в переговорах.

Ранее, до завершения переговоров, иранский министр Бижан Намдар Зангане покинул зал переговоров, так как не был согласен с текущим предложением. По словам Новака, устав ОПЕК позволяет принять решение о квотах по добыче без согласия некоторых участников переговоров. При этом квотирование будет распределено таким образом, что будут учтены некие "особые позиции" неназванных стран.

Наращивание добычи будет постепенным, и в случае одобрения предложения всеми членами ОПЕК+ оно начнется 1 июля и продлится в течение полугода. Ирак высказался за пересмотр квот на добычу в более оперативном порядке - через три месяца, но это предложение отклонили, сообщил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

Теперь рекомендацию министерского комитета рассмотрят на заседании картеля в Вене 22 июня, а после - 23 июня, где будут присутствовать представители всех 24 стран-участниц глобального соглашения ОПЕК+. Котировки нефти на рекомендацию комитета практически не отреагировали.