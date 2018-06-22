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Рубрика: В мире

Мексиканская делегация изучит в США ситуацию с мигрантами

Пять сенаторов и депутатов Мексики отправятся в США для изучения вопроса о "нулевой терпимости" к мигрантам. Делегация сформирована постоянной комиссией мексиканского конгресса.

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Как сообщает РИА Новости, мексиканцы планируют встретиться в соседней стране с американскими коллегами, представителями гражданского общества и правозащитниками. Таким образом, по словам сенатора Хосе Марии Тапии, парламентарии намерены помешать президенту США Дональду Трампу "продолжить неуважительное, расистское, бесчеловечное и даже преступное отношение к детям".

Ранее Трамп подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Эта проблема стала результатом проводимой с апреля политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы. Сейчас по меньшей мере 2,3 тысячи детей содержатся отдельно от своих родителей. Под давлением общественного мнения Трампу пришлось "прекратить  разлуку семей мигрантов". МИД Мексики приветствовал решение главы Белого дома.

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