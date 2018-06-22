МИД РК: Лидеры двух Корей при необходимости быстро встретятся

Конкретные договоренности об организации очередной встречи лидеров Республики Корея и КНДР к настоящему времени отсутствуют, но в случае возникновения такой необходимости они смогут встретиться очень быстро. Об этом сообщила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Как только появляется необходимость, они могут встретиться очень быстро. Это природа их отношений. Я думаю, что всегда есть возможность (такой встречи, - прим. "РГ"), но ничего определенного на данный момент, - цитирует словам Кан РИА Новости. - Все возможности открыты".

Напомним, что исторический саммит лидеров двух Корей состоялся в конце апреля, после чего их встреча повторилась спустя всего месяц.