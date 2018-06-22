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22.06.2018 10:52
Рубрика: В мире

МИД РК: Лидеры двух Корей при необходимости быстро встретятся

Текст: Александр Гацак

Конкретные договоренности об организации очередной встречи лидеров Республики Корея и КНДР к настоящему времени отсутствуют, но в случае возникновения такой необходимости они смогут встретиться очень быстро. Об этом сообщила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

Фото: Reuters
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"Как только появляется необходимость, они могут встретиться очень быстро. Это природа их отношений. Я думаю, что всегда есть возможность (такой встречи, - прим. "РГ"), но ничего определенного на данный момент, - цитирует словам Кан РИА Новости. - Все возможности открыты".

Напомним, что исторический саммит лидеров двух Корей состоялся в конце апреля, после чего их встреча повторилась спустя всего месяц.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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