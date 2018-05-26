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26.05.2018 15:24
Рубрика: В мире

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели еще один межкорейский саммит

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Лидеры Юга и Севера Кореи неожиданно провели еще одну личную встречу. Межкорейский саммит прошел сегодня в приграничном местечке Пханмунчжом, в его северокорейской части. Об этом заявил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан.
Фото: Объединенная пресс-группа межкорейского саммита Фото: Объединенная пресс-группа межкорейского саммита
Фото: Объединенная пресс-группа межкорейского саммита

По словам чиновника, межкорейский саммит прошел сегодня в "Доме объединения", который находится в северокорейской части Пханмунчжома. Лидеры Юга и Севера общались два часа - с трех до пяти часов дня по местному времени (с 9 до 11-00 по Москве).

С учетом последних событий, было очевидно, что основной темой переговоров был, скорее всего, вопрос о проведении встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который американский лидер на днях было отменил, но затем передумал. Юн Ён Чхан подтвердил это. "Лидеры провели откровенный обмен мнениями о реализации договоренностей Пханмунчжомской декларации от 27 апреля, а также об успешном проведении американо-северокорейского саммита", - сообщил пресс-секретарь президента РК.

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Стало также известно, что завтра в 10 часов утра по сеульскому времени президент РК Мун Чжэ Ин лично сделает заявление об итогах его второй встречи с Ким Чен Ыном.

Таким образом, можно сказать, что у Мун Чжэ Ина теперь получается играть роль посредника между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, наладив канал регулярного личного общения с обеими сторонами.

Буквально недавно, 22 мая, Мун побывал в Вашингтоне, где обсуждал вопрос о саммите США-КНДР с Дональдом Трампом. Теперь встреча прошла с Кимом. Очевидно, что Мун довел до него подход президента США и скорее всего убеждал провести саммит в Сингапуре. Впрочем, хотя до сих пор как КНДР, так и США угрожали друг другу отменой саммита, но первым на отказ от него пошел именно Дональд Трамп, который направил открытое личное послание Киму. Однако уже через сутки президент США передумал и сам не исключил, что все в итоге может пройти, как и планировалось изначально - 12 июня в Сингапуре. Трамп также отметил, что его общение с Кимом может продлиться даже больше, чем один день.

В нынешнем межкорейском саммите символично также и то, что Мун впервые полноценно побывал на территории КНДР. В ходе саммита 27 апреля Ким на некоторое время завел Муна на северокорейскую сторону, но это был лишь символический шаг. Постояв несколько секунд, лидеры вернулись на южнокорейскую сторону Пханмунчжома, где тогда прошли основные мероприятия.

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