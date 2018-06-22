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22.06.2018 22:26
Рубрика: Спорт

Нападающий сборной Нигерии Муса: Я хотел бы вернуться в ЦСКА

Текст: Данила Жиляев

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса принес своей команде победу над Исландией на групповом этапе ЧМ-2018, оформив дубль - игра завершилась со счетом 2:0. После матча он признался, что хотел бы продолжить карьеру в московском ЦСКА, где он выступал долгое время.

Муса был игроком "красно-синих" с 2012 по 2016 год, после чего ушел в английский "Лестер", а в начале этого года вернулся в ЦСКА, но уже на правах аренды до конца сезона. По истечении арендного соглашения он вновь уехал в Англию, но, судя по всему, там он не чувствует себя счастливым.
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"Я благодарен армейцам за то, что помогли мне обрести себя вновь, - сказал Муса журналистам. - Я должен был вернуться в "Лестер", однако как сложится дальше моя карьера, я не знаю. У меня есть две недели на то, чтобы решить, останусь ли я в "Лестере". Но я бы очень хотел вернуться в ЦСКА, если бы была такая возможность. Я многим обязан этой команде, без нее меня не было бы на чемпионате мира".

Сборная Нигерии благодаря победе над Исландией набрала три очка и вышла на второе место в группе D. В заключительном туре африканская команда сыграет с Аргентиной - этот матч состоится 26 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

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