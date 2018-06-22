Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев

Изначально фаворитом встречи в Волгограде считалась Исландия. "Ледяные парни" удивили всех на старте турнира, сыграв вничью с аргентинцами. В то же время нигерийцы безропотно уступили Хорватии.

По первому тайму сегодняшнего матча сложилось ощущение, что обе команды устраивает и ничья. Уж слишком высока была цена ошибки. Единственный шанс уже в компенсированное время возник у ворот африканцев. После стандарта отличиться мог Финнбогасон, но пробил мимо.

Вторая половина прошла под диктовку Нигерии. А героем встречи стал бывший форвард московского ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль. Сначала на 49-й минуте он откликнулся на передачу Виктора Мозеса, обыграл защитника и отправил мяч в ворота, а на 75-й минуте после сольного прохода удвоил преимущество своей команды.

Исландцы могли вернуть интригу, но лидер этой сборной Гулфи Сигурдссон не сумел реализовать пенальти, назначенный после просмотра судьей видеоповтора. Как итог - 2:0 в пользу Нигерии.

Расклады в этой группе таковы, что сразу три команды - Нигерия, Исландия и Аргентина претендуют на вторую путевку в плей-офф, куда уже пробилась Хорватия. У африканцев сейчас три очка, у исландцев с аргентинцами - по одному. В последнем туре Лионель Месси и компания встретятся в Санкт-Петербурге с нигерийцами, а "ледяные парни" в Ростове-на-Дону сыграют с хорватами.