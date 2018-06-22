На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Названы причина смерти и дата прощания с поэтом Наумом Коржавиным

Новость 22.06.2018, 21:31 | Текст: Олег Усков

Прощание со скончавшимся сегодня на 93-м году жизни поэтом, драматургом и переводчиком Наумом Моисеевичем Коржавиным пройдет 30 июня в США, похороны состоятся в России, на одном из московских кладбищ.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на дочь поэта Елену Рубинштейн.

"Наши друзья сейчас работают над этим, пытаются получить место на кладбище в Москве, и я очень надеюсь, что найдут, и папа будет похоронен в России, как он и хотел", - сообщила Елена.

Добавив, что прощание, гражданская панихида для друзей, близких, знакомых и всех желающих состоится в следующую субботу.

"Церемония пройдет в русской церкви небольшого города Мейбан штата Северная Каролина, в котором последние годы жил и работал поэт", - сказала Рубинштейн.

После этого состоится процедура кремации, и урну с прахом перевезут в Россию.

Наум Коржавин скончался в результате острой сердечной недостаточности в своем доме, где проживал вместе с дочерью и ее семьей.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: kinopoisk.ru
Александр Домогаров сыграет в "русско-турецких" "Гардемаринах" 19:45
Вышел трейлер российского "потустороннего" фильма ужасов "Гости" 17:40
Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия 16:16
#экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно" 18:15
Глава Amazon: сериал по "Властелину колец" появится в 2021 году 20.06.2018
Вышел трейлер "Пылающего" - экранизации Харуки Мураками 20.06.2018
#утраты
Фото: youtube.com/ TheMetallicafan3
Умер легендарный рестлер-тяжеловес и актер Биг Ван Вейдер 21.06.2018
Скончался актер из "Бандитского Петербурга" 20.06.2018
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.