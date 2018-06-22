Названы причина смерти и дата прощания с поэтом Наумом Коржавиным

Прощание со скончавшимся сегодня на 93-м году жизни поэтом, драматургом и переводчиком Наумом Моисеевичем Коржавиным пройдет 30 июня в США, похороны состоятся в России, на одном из московских кладбищ.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на дочь поэта Елену Рубинштейн.

"Наши друзья сейчас работают над этим, пытаются получить место на кладбище в Москве, и я очень надеюсь, что найдут, и папа будет похоронен в России, как он и хотел", - сообщила Елена.

Добавив, что прощание, гражданская панихида для друзей, близких, знакомых и всех желающих состоится в следующую субботу.

"Церемония пройдет в русской церкви небольшого города Мейбан штата Северная Каролина, в котором последние годы жил и работал поэт", - сказала Рубинштейн.

После этого состоится процедура кремации, и урну с прахом перевезут в Россию.

Наум Коржавин скончался в результате острой сердечной недостаточности в своем доме, где проживал вместе с дочерью и ее семьей.