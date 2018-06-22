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22.06.2018 15:55
Рубрика: Легковые авто

Новый японский кроссовер доступен для заказа в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Компания Infiniti объявила о начале приема предварительных заказов на новый кроссовер QX50. Автомобиль впервые показали на автосалоне в Лос-Анджелесе конце 2017 года.

Модель приехала в России с одним бензиновым турбомотором 2,0 литра, который специально для нашего рынке дефорсировали с 268 л.с до 249 л.с. Двигатель сочетается с вариатором XTronic и только полным приводом.
Infiniti QX50 появится в продаже в четырех комплектациях - Pure, Luxe, Sensory и Autograph, для которых будут доступны три пакета опционального оборудования.

Фото: www.toyota.ru
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Цены на новинку японцы обещали объявить позднее. По предварительной информации, автомобиль можно будет купить от 2,8 миллиона рублей. Поставки дилерам начнутся в конце июля.

Основным конкурентом кроссовера в России станут BMW X3, Audi Q5 и Mercedes GLC.

Напомним, в апреле этого года на российском рынке стартовали продажи обновленного флагманского внедорожника Infiniti QX80. Модель доступна в двух новых исполнениях, получивших названия Luxe и Luxe ProACTIVE. Цена первой комплектации с 7-местным салоном составила 4 855 000 рублей, а с 8-местным салоном 4 870 000 рублей соответственно.

Стоимость версии Luxe ProACTIVE составила 5 185 000 рублей и 5 200 000 рублей с 7- и 8-местным салоном соответственно.

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#Infiniti