У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Пользователям Android советуют срочно удалить популярное приложение

22.06.2018,  
13:04
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Популярное приложение для Android, якобы помогающее экономить заряд батареи устройства, на самом деле является вредоносным. Опасную программу установили из официального каталога Google Play более 60 тысяч раз.

Как сообщают эксперты компании RiskIQ, занимающейся информационной безопасностью, после установки на смартфон программа под названием Advanced Battery Saver действительно начинает помогать пользователю более эффективно расходовать заряд аккумулятора - останавливая ненужные процессы и так далее.

Однако вместе с этим приложение получает доступ к SMS-переписке, журналу звонков, скачиванию информации из интернета. Кроме того, в фоновом режиме начинает работать рекламный кликер - приложение для автоматического нажатия на баннеры с целью накрутки кликов.

В Instagram появились сверхдлинные видео
Пользуетесь Windows 7, 8 или 10? Есть плохие новости

Также рекламный кликер похищает информацию об устройстве, включая номер телефона, IMEI, модель устройства, информацию о местоположении и многое другое. С учетом того, что Advanced Battery Saver установлен на 60 тысяч гаджетов, его владельцы могли получать хорошую прибыль за счет рекламных накруток.

Это далеко не первый случай, когда в Google Play проникают опасные приложения. В феврале 2018 года администрация каталога провела глобальную "чистку", удалив более 700 тысяч программ, включая вирусы и подделки под известные приложения.

смартфоны
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Благоразумие и отвага: буйволы вырвали своего собрата из пасти львов 01:25
В России официально подешевели популярные китайские смартфоны 19.06.2018
Новейший смартфон Samsung резко подешевел в России. Можно брать 18.06.2018
безопасность
Фото: Синьхуа
Платформа интернет-торговли в рамках ШОС укрепит их сотрудничество 21.06.2018
18 вещей, которые Facebook знает о вас, а вы и не в курсе 14.06.2018
Мосгорсуд признал законным решение о блокировке Telegram 14.06.2018
Android
Фото: depositphotos.com
Назван лучший смартфон 2018 года 21.06.2018
Об этой секретной возможности YouTube вы наверняка не знали 14.06.2018
Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее 06.06.2018