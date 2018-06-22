Пользователям Android советуют срочно удалить популярное приложение

Популярное приложение для Android, якобы помогающее экономить заряд батареи устройства, на самом деле является вредоносным. Опасную программу установили из официального каталога Google Play более 60 тысяч раз.

Как сообщают эксперты компании RiskIQ, занимающейся информационной безопасностью, после установки на смартфон программа под названием Advanced Battery Saver действительно начинает помогать пользователю более эффективно расходовать заряд аккумулятора - останавливая ненужные процессы и так далее.

Однако вместе с этим приложение получает доступ к SMS-переписке, журналу звонков, скачиванию информации из интернета. Кроме того, в фоновом режиме начинает работать рекламный кликер - приложение для автоматического нажатия на баннеры с целью накрутки кликов.

Также рекламный кликер похищает информацию об устройстве, включая номер телефона, IMEI, модель устройства, информацию о местоположении и многое другое. С учетом того, что Advanced Battery Saver установлен на 60 тысяч гаджетов, его владельцы могли получать хорошую прибыль за счет рекламных накруток.

Это далеко не первый случай, когда в Google Play проникают опасные приложения. В феврале 2018 года администрация каталога провела глобальную "чистку", удалив более 700 тысяч программ, включая вирусы и подделки под известные приложения.