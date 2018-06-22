Беларусь возглавила рейтинг импортеров костромских драгоценностей

Республика Беларусь возглавила рейтинг импортеров российских ювелирных изделий, произведенных на территории Костромской области, сообщает оргкомитет Международного ювелирного фестиваля "Золотое кольцо России".

В Костроме 21 июня открылся международный ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России", на котором ведущие российские и зарубежные ювелирные компании представили свою продукцию и обсудили проблемы отрасли.

- Впервые в деловую программу фестиваля включено проведение дня ЕВРАЗЭС с площадкой для презентаций фирм из стран сообщества и демонстрацией собственных разработок, которые могут оказать влияние на развитие индустрии. В этом году собрание посвящено Беларуси, - сообщили в администрации региона.

По данным Единого информационного портала "Экспортеры России", в 2017 году Костромская область превзошла другие субъекты Российской Федерации с долей 52 процента от общего экспорта ювелирных изделий из драгоценных металлов. Объем внешней торговли составил 13,8 тонн продукции на сумму 43,5 миллиона долларов США. Также в тройку крупнейших экспортеров вошли Москва (29 процентов) и Санкт-Петербург (8 процентов).

Основными импортерами ювелирных изделий, изготовленных на производствах Костромского региона, стали Беларусь (47 процентов на сумму 20,5 миллиона долларов), Казахстан (28 процентов на сумму 12,2 миллиона долларов) и Молдова (8 процентов на сумму 3,4 миллиона долларов). Кроме них в список вошли Германия, Латвия, ОАЭ, Эстония, Литва, Киргизия, Канада, Швейцария, Монголия и Чехия.

Ювелирный фестиваль проходит в Костромской области уже в девятнадцатый раз. Специально для его проведения поверхность спорткомплекса "Ледовая арена" закрыли специальным ковром, превратив каток в гигантскую выставочную зону. Как рассказали организаторы фестиваля, ежегодно фестиваль посещают около 25 тысяч человек. В этом году участниками форума стали более 60 российских и зарубежных компаний.

По традиции, изделия из золота и серебра, украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями из новых ювелирных коллекций в Костроме представляют не только местные ювелиры, но и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Ростова Великого, Махачкалы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Из-за рубежа в Кострому приезжают ювелиры из Республики Армения, Украины, Казахстана и других стран.

Как отметил в приветственном слове на открытии ювелирной выставки костромской губернатор Сергей Ситников, работа ювелирных компаний региона позволяет Костроме каждый раз подтверждать статус ювелирной столицы России. Индекс роста в ювелирной промышленности региона по итогам прошлого года составил 138 процентов.

- Как показала статистика, к началу 2018 года более 50 процентов ювелирных изделий страны производится на костромской земле. Мы постоянно поддерживаем статус ювелирной столицы. Я сердечно поздравляю земляков и гостей нашего города с открытием фестиваля. Главное пожелание - стабильности, развития и увеличения доходов, - цитирует обладминистрация слова главы региона.