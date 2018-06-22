Экономика
22.06.2018 11:38
Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Беларусь возглавила рейтинг импортеров костромских драгоценностей

Республика Беларусь возглавила рейтинг импортеров российских ювелирных изделий, произведенных на территории Костромской области, сообщает оргкомитет Международного ювелирного фестиваля "Золотое кольцо России".
Ювелирная выставка "Золотое кольцо России" в Костроме Фото: Администрация Костромской области Ювелирная выставка "Золотое кольцо России" в Костроме Фото: Администрация Костромской области
Ювелирная выставка "Золотое кольцо России" в Костроме Фото: Администрация Костромской области

В Костроме 21 июня открылся международный ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России", на котором ведущие российские и зарубежные ювелирные компании представили свою продукцию и обсудили проблемы отрасли.

- Впервые в деловую программу фестиваля включено проведение дня ЕВРАЗЭС с площадкой для презентаций фирм из стран сообщества и демонстрацией собственных разработок, которые могут оказать влияние на развитие индустрии. В этом году собрание посвящено Беларуси, - сообщили в администрации региона.

Фото: предоставлено Patek Philippe
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По данным Единого информационного портала "Экспортеры России", в 2017 году Костромская область превзошла другие субъекты Российской Федерации с долей 52 процента от общего экспорта ювелирных изделий из драгоценных металлов. Объем внешней торговли составил 13,8 тонн продукции на сумму 43,5 миллиона долларов США. Также в тройку крупнейших экспортеров вошли Москва (29 процентов) и Санкт-Петербург (8 процентов).

Основными импортерами ювелирных изделий, изготовленных на производствах Костромского региона, стали Беларусь (47 процентов на сумму 20,5 миллиона долларов), Казахстан (28 процентов на сумму 12,2 миллиона долларов) и Молдова (8 процентов на сумму 3,4 миллиона долларов). Кроме них в список вошли Германия, Латвия, ОАЭ, Эстония, Литва, Киргизия, Канада, Швейцария, Монголия и Чехия.

Ювелирный фестиваль проходит в Костромской области уже в девятнадцатый раз. Специально для его проведения поверхность спорткомплекса "Ледовая арена" закрыли специальным ковром, превратив каток в гигантскую выставочную зону. Как рассказали организаторы фестиваля, ежегодно фестиваль посещают около 25 тысяч человек. В этом году участниками форума стали более 60 российских и зарубежных компаний.

По традиции, изделия из золота и серебра, украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями из новых ювелирных коллекций в Костроме представляют не только местные ювелиры, но и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Республики Саха (Якутия), Ростова Великого, Махачкалы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Из-за рубежа в Кострому приезжают ювелиры из Республики Армения, Украины, Казахстана и других стран.

Фото: Оксана Филюк/РГ
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Как отметил в приветственном слове на открытии ювелирной выставки костромской губернатор Сергей Ситников, работа ювелирных компаний региона позволяет Костроме каждый раз подтверждать статус ювелирной столицы России. Индекс роста в ювелирной промышленности региона по итогам прошлого года составил 138 процентов.

- Как показала статистика, к началу 2018 года более 50 процентов ювелирных изделий страны производится на костромской земле. Мы постоянно поддерживаем статус ювелирной столицы. Я сердечно поздравляю земляков и гостей нашего города с открытием фестиваля. Главное пожелание - стабильности, развития и увеличения доходов, - цитирует обладминистрация слова главы региона.

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