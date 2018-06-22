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22.06.2018 12:10
Рубрика: Общественный транспорт

Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" доехал из Москвы в Казань

Текст: Светлана Батова

Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" доехал самостоятельно по трассе из Москвы в Казань. Машина под контролем опытного пилота прошла 789 км за 11 часов.

В Москве могут протестировать беспилотный трамвай

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, 99% пути машина ехала сама. Пилот-испытатель также был постоянно за рулем, он контролировал авто и следил за дорогой.

Это первые испытания прототипа в режиме реальной трассы. По дороге машине также пришлось проехать под дождем.

До этого компания испытывала его в заснеженных условиях, а также на улицах Москвы.

Покататься на нем мог любой желающий на конференции YAC, проходившей в столице в конце мая.

#такси #беспилотные авто