Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" доехал из Москвы в Казань

Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" доехал самостоятельно по трассе из Москвы в Казань. Машина под контролем опытного пилота прошла 789 км за 11 часов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, 99% пути машина ехала сама. Пилот-испытатель также был постоянно за рулем, он контролировал авто и следил за дорогой.

Это первые испытания прототипа в режиме реальной трассы. По дороге машине также пришлось проехать под дождем.

До этого компания испытывала его в заснеженных условиях, а также на улицах Москвы.

Покататься на нем мог любой желающий на конференции YAC, проходившей в столице в конце мая.