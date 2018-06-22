Оркестр Большого театра даст бесплатный концерт на Театральной площади

24 июня в 16:00 на Театральной площади в Москве пройдет концерт симфонического оркестра и ведущих солистов оперной труппы Большого театра России под руководством главного дирижера ГАБТ Тугана Сохиева.

Концерт будет состоять из двух отделений. В программе - фрагменты из классических произведений выдающихся русских и зарубежных композиторов: полонез из оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин", ария Снегурочки "С подружками по ягоду ходить" из оперы Николая Римского-Корсакова "Снегурочка", увертюра к опере Джузеппе Верди "Сила судьбы" и многие другие.

Сообщается, что в концерте примут участие более ста артистов.

Насладиться классикой под открытым небом все желающие смогут абсолютно бесплатно. Однако стоит отметить, что количество мест в партере ограничено, поэтому, чтобы занять хорошие места, организаторы советуют гостям прийти пораньше.