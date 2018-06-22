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22.06.2018 14:07
Рубрика: Легковые авто

В Подмосковье начались поиски поставщиков для завода Mercedes

Текст: Ирина Рыбникова

Подмосковные власти рассчитывают привлечь иностранных поставщиков на завод по производству автомобилей Mercedes, который в настоящее время строится в Солнечногорском районе области.  

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
Названы цены на обновленный седан Mercedes-Benz С-класса

- Мы в активном поиске тех компаний, которые зайдут в качестве поставщиков для Mercedes. Завод начнет выпускать автомобили в первом квартале 2019 года, мы рассчитываем, что как минимум пять компаний будут работать на территории Подмосковья как поставщики, - сказал зампред областного правительства, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев в Германии, где Подмосковье сейчас презентует свой инвестиционный потенциал.

Одна из этих компаний уже известна - машиностроительный концерн Dürr, специализирующийся на производстве роботизированных станков, установит на заводе в Солнечногорском районе свое лакокрасочное оборудование.

Напомним, завод планирует производить 30 тысяч автомобилей Mercedes ежегодно.