В Подмосковье начались поиски поставщиков для завода Mercedes

Подмосковные власти рассчитывают привлечь иностранных поставщиков на завод по производству автомобилей Mercedes, который в настоящее время строится в Солнечногорском районе области.

- Мы в активном поиске тех компаний, которые зайдут в качестве поставщиков для Mercedes. Завод начнет выпускать автомобили в первом квартале 2019 года, мы рассчитываем, что как минимум пять компаний будут работать на территории Подмосковья как поставщики, - сказал зампред областного правительства, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев в Германии, где Подмосковье сейчас презентует свой инвестиционный потенциал.

Одна из этих компаний уже известна - машиностроительный концерн Dürr, специализирующийся на производстве роботизированных станков, установит на заводе в Солнечногорском районе свое лакокрасочное оборудование.

Напомним, завод планирует производить 30 тысяч автомобилей Mercedes ежегодно.