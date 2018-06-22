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22.06.2018 12:09
Рубрика: Страхование

В сентябре водители без ОСАГО начнут получать "письма счастья"

Текст: Владимир Баршев
1 сентября на дорогах Москвы камеры фотовидеофиксации нарушений начнут вылавливать машины без обязательной страховки. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, со стороны РСА уже все готово и в настоящий момент идет согласование действий между с ГИБДД.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Столь долгое время понадобилось, чтобы свести все возможные ошибки к нулю, и чтобы автовладельцы застрахованных машин не получали "писем счастья".

По словам Евгения Уфимцева, механизм будет работать так: камеры будут собирать информацию о проехваших за день автомобилях, а ночью передавать материалы в обработку. Такой алгоритм позволит электронике физически обрабатывать большое количество запросов. Отметим, что в Москве под одной камерой за сутки проезжает более 4 миллионов автомобилей.

Каждая зафиксированная камерой машина будет проверена по информационной системе ОСАГО. В случае, если автомобиля в базе не окажется, будет выписан штраф в автоматическом режиме. Перед тем, как подписать постановление, инспектор еще раз проверит машину на фотографии по базе ОСАГО. Получается, перед отправкой "письма счастья" информация проходит двойной контроль.

Еще одна хорошая новость - автовладелец, забывший продлить полис, будет получать один штраф за сутки, а не за проезд под каждой камерой.

Напомним, недавно Верховный суд принял соответствующее решение, после обращения водителя из Санкт-Петербурга. Мужчину два раза оштрафовали инспекторы ГИБДД за отсутствие полиса. Суд принял решение, что водителю должно быть дано время для устранения нарушения. Поэтому теперь оштрафовать за подобное нарушение можно не чаще, чем раз в сутки.

Фото: depositphotos.com
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Стоит отметить, что, по оценкам страховщиков, на дорогах передвигается от 5 до 10 процентов незастрахованных автомобилей. Среди них числятся и те, кто приобрел поддельные полисы. В целом по России этот показатель равен 2-4 миллионам автомобилей.

Ранее начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников заявлял, что первое время "письма счастья" незастрахованным будут приходить без штрафа, а только с напоминанием о необходимости застраховать свою ответственность. Но отсрочка будет недолгой - через месяц после эксплуатации незастраховавшие свой автомобиль граждане будут получать реальные штрафы.

После отработки этого эксперимента в Москве, новация пойдет в регионы. Скорее всего, следом за столицей, штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО в автоматическом режиме будет и Татарстан.

#ОСАГО