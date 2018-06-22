В Перми суд рассмотрит уголовное дело об избиении DJ Smash

В Ленинском районном суде города Перми 29 июня будет рассмотрено уголовное дело об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата краевого парламента и его друга, которых обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью Андрея Ширмана, поступили в суд 31 мая. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения, предусмотренные пунктами "Г, Д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Напомним, уголовное дело об избиении музыканта Андрея Ширмана в одном из ночных клубов Перми было возбуждено 13 февраля этого года.