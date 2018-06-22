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22.06.2018 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Причиной смерти школьницы из Братска стало удушение

Текст: Надежда Столярчук

Девятилетняя школьница из Братска Иркутской области, пропавшая 9 июня, была задушена.

- По предварительной информации, причиной смерти ребенка стала асфиксия - удушение, - заявили в региональном СК.

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Напомним, на днях в Братске по подозрению в убийстве школьницы был задержан 43-летний местный житель. По версии следствия, неоднократно судимый мужчина, работал таксистом. Он мог выследить девочку, 9 июня гулявшую в парке "Металлург". В последний раз ребенка видели в магазине недалеко от дома, после чего девочка пропала. Ее поиски продолжались 11 дней.

Задержанный мужчина уже дал признательные показания.

- Он признался, что убил девочку и показал место, где спрятал тело. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетней") продолжается, - сообщили в областном СК.

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