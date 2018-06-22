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22.06.2018 03:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ударили по тормозам

В Омске отказались от запланированных изменений в работе общественного транспорта
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7597 (134)
Власти Омска отказались внедрять новую маршрутную сеть городского пассажирского транспорта - жители высказались против проекта, а прокуратура обнаружила в нем правовые изъяны.
Из-за прежнего сокращения маршрутов омичи уже столкнулись с проблемами, а с вводом в действие новой сети рисковали вообще остаться без регулярного транспортного сообщения. Фото: Евгений Кармаев/РГ Из-за прежнего сокращения маршрутов омичи уже столкнулись с проблемами, а с вводом в действие новой сети рисковали вообще остаться без регулярного транспортного сообщения. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Из-за прежнего сокращения маршрутов омичи уже столкнулись с проблемами, а с вводом в действие новой сети рисковали вообще остаться без регулярного транспортного сообщения. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Предполагалось, что новая маршрутная сеть, разработанная учеными Санкт-Петербургского государственного университета, начнет действовать в Омске с 17 августа 2018 года. Авторы проекта ставили целью избавить городские магистрали от дублирующих маршрутов, снизить нагрузку в часы пик, обеспечить быструю доставку пассажиров до места назначения. А главное, вывести омский транспорт из кризиса. За шеститомное исследование муниципалитет заплатил 1,95 миллиона бюджетных рублей.

Мэрия одобрила концепцию, предусматривающую отмену 27 действующих маршрутов и изменение схемы движения еще 64. Но при этом не учла мнений ни частных перевозчиков, ни горожан.

- Мы обслуживали пассажиров на маршруте N 332 по итогам победы в конкурсе. Но, несмотря на контракт, его исключили из сети без объективных причин. При исследовании пассажиропотока значение маршрута также не учли. В результате предприятие понесло ущерб в 4,5 миллиона рублей, и мы были вынуждены обратиться в прокуратуру, - сообщил предприниматель Михаил Федоров.

"Из-за прежнего сокращения маршрутов мы уже столкнулись с проблемами, а с вводом в действие новой сети вообще рискуем остаться без регулярного транспортного сообщения", - беспокоятся жители Московки, Комсомольского и Юбилейного поселков.

Омичи завалили профильный городской департамент подобными обращениями. В итоге чиновниками пришлось идти на попятную.

"Учитывая мнение жителей, а также продолжающие поступать многочисленные обращения граждан и трудовых коллективов с просьбами о сохранении действующей схемы, администрация города приняла решение - отменить запланированные на август 2018 года изменения в работе общественного транспорта", - говорится в официальном сообщении мэрии.

Стоит напомнить, что городской транспорт лихорадит уже не первый год. В пик кризиса власти отдали маршруты частным перевозчикам, и те моментально заполонили рынок. Вернуть утраченные позиции мэрии впоследствии оказалось сложно. Предприниматели, несмотря на серьезные обязательства и ограничения, выжили. А вот муниципальный транспорт при миллионных бюджетных дотациях, напротив, дышит на ладан. В итоге власти объединили крайне убыточные пассажирские предприятия в одно. По мнению исполняющего обязанности директора департамента транспорта Вадима Кормильца, это поможет сэкономить на зарплате, коммунальных услугах и, возможно, даст шанс заработать на аренде освободившихся территорий и гаражей.

Разумеется, проблемы оптимальной организации работы городского транспорта волнуют не только омичей, но и жителей других сибирских мегаполисов. О них говорили участники недавно прошедшего Сибирского транспортного форума. Любопытно, что в числе собравшихся в Новосибирске представителей 24 городов СФО не было омских чиновников и депутатов. Хотя обсуждение тем, поднятых на форуме, касалось их непосредственно.

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- Так, специалисты из Новосибирска и Алтайского края поделились интересным опытом. Частные и муниципальные перевозчики совместно с властью разработали механизм софинансирования при обновлении пассажирского автопарка. Он предусматривает оплату до тридцати процентов стоимости партии автобусов из средств местного бюджета. При этом перевозчики, участвующие в проекте, выполняют социальные функции: муниципальная власть имеет право регулировать проездной тариф и формировать маршрутную сеть, - приводит пример руководитель СРО "Омские перевозчики" Владимир Геворгян. - Такая практика помогла бы существенно сэкономить средства омского бюджета. Во всяком случае, на двести миллионов рублей, выделенных в мае этого года на обновление парка, можно было приобрести автобусов в три с лишним раза больше, и это весьма позитивно сказалось бы на качестве пассажирских перевозок.

По данным департамента транспорта Омска, износ пассажирского муниципального автопарка превысил девяносто процентов. Чтобы обеспечить его нормативное состояние, необходимо в течение ближайших пяти лет покупать до ста автобусов в год. Так что на опыт соседей омичам, действительно, стоило бы обратить внимание.

Привлек внимание участников новосибирского форума и программно-аппаратный комплекс, позволяющий объективно проводить предрейсовый осмотр водителей. Оригинальное автоматизированное кресло, оснащенное датчиками, видеокамерой и алкотестером, позволяет фиксировать пульс, давление (в том числе и внутричерепное) и сразу выдает результат - годен шофер к работе на маршруте или нет. Проявили к нему интерес и омские предприниматели, для которых появилась возможность сэкономить на соответствующих услугах и одновременно застраховаться от человеческого фактора при их оказании. Главным же моментом, определяющим будущее общественного транспорта, становится комплексный подход.

Фото: Среднерусский экономический форум
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- В том же Новосибирске, например, разработали комплексный план развития городской транспортной инфраструктуры до 2030 года. Прежде чем изменить тот или иной маршрут, здесь с помощью специальной программы моделируют различные ситуации, - отметил Владимир Геворгян. - Программа непосредственно связана с генеральным планом развития города, поэтому и маршрутная сеть увязана со строительством новых микрорайонов, дорог, развязок. В Омске, где сначала возводят жилье, а только потом думают, как и на чем возить людей, такая логика пока отсутствует. Завышенные тарифы за проезд - из этой же серии. Я бы посоветовал городской власти не изобретать велосипед, а съездить за опытом к соседям, чтобы избавить транспорт и пассажиров от застарелых проблем.

Тем временем

Власти Омской области объявили о системном обновлении парка общественного транспорта. По словам врио губернатора Александра Буркова, муниципалитет Омска получит субсидию для оформления лизинговой сделки. Речь идет о покупке 150 единиц среднеразмерных автобусов, адаптированных в соответствии с программой "Доступная среда", а также 70 единиц пассажирского транспорта малого класса.

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