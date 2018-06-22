Сенсационная находка - мумия I века до нашей эры, обнаруженная археологами Института истории материальной культуры РАН в ходе работ по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС - открыла исследователям свои первые тайны.

Об этом "РГ" сообщили специалисты института.

Тело, найденное на могильнике Терезин, скорее всего принадлежало молодой женщине. Рядом с ее мумифицированными останками был обнаружены пояс, расшитый бисером, а также гагатовая пряжка - подробности ее рисунка еще будут уточняться реставраторами в ходе расчистки. Около головы мумии была найдена деревянная круглая коробочка, покрытая берестой с росписью, в коробочке - китайское зеркало в войлочном футляре.

Кроме того, во вскрытой могиле нашли два сосуда, содержащих погребальную трапезу. Один из сосудов - ваза хуннского типа. На груди погребенной девушки сохранился мешочек с кедровыми орешками. А ткань одежды, фрагменты которой сохранились на мумии - шелк.

Все эти подробности позволяют сделать вывод, что погребенная женщина относилась к знатному сословию. Точнее найденные останки будут исследованы в Санкт-Петербурге.

Напомним, эту мумию археологи обнаружили 21 июня в ходе работ на грант Русского географического общества, когда на могильнике Терезин была расчищена и снята крышка с каменного ящика, в котором находилась мумия.