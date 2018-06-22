В Петербурге пройдет фестиваль "Три века классического романса"

В Северной столице с 25 июня по 2 июля пройдет XVI международный фестиваль "Три века классического романса". Как отметили в пресс-службе Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, в лучших залах города на Неве выступят выдающиеся вокалисты и пианисты России и зарубежья. Программа выстроена как цикл концертов маститых мастеров и молодых талантов, представляющих жанр романса во всем его стилистическом и временном многообразии.

Фестиваль откроется 25 июня гала-концертом в Академической Капелле. На сцену выйдут народные артисты России Владимир Чернов, Ольга Кондина, Владимир Феляуэр, Мартина Рюпинг, а также лауреаты конкурса прошлых лет. 27 июня в Малом зале филармонии будет представлена программа, приуроченная к юбилею Рахманинова, романсы которого прозвучат в исполнении Владимира Чернова, Владимира Байкова, Леонид Захожаева, Жанны Домбровской, Сергея Муравьева и Елизаветы Боковой.

26 июня в Доме композиторов пройдет конкурс сочинений молодых авторов, ставший неотъемлемой частью фестиваля. 28 июня в Академической Капелле - концерт "Код вечности". Ольга Кондина выступит в сопровождении французских музыкантов, органиста Кристиана Отта и арфистки Изабель Лагорс. В концерте примут участие Михаил Гаврилов, Юрий Ившин, Мария Галкина и Хатсуе Накамура. 29 июня в Малом зале филармонии в концерте "Романс без границ" прозвучат сочинения Шуберта, Малера, Цемлинского и Берга. Исполнители - Роберт Холл, Мартина Рюпинг, Игорь Головатенко и Татьяна Павловская. Партия фортепиано - Семен Скигин, Ирина Шарапова и Елена Гаудасинская. 30 июня в Малом зале филармонии в программе "Грани романса" будут представлены сочинения петербургских композиторов Антона Танонова, Бориса Березовского, Игоря Воробьева, Светланы Нестеровой, Александра Радвиловича. 1 июля в Белом зале Большого Петергофского дворца, публику ждет уникальный проект "Театр романса". В концерте-спектакле, созданном молодыми режиссерами, прозвучат старинные русские романсы, созданные на рубеже XVIII -XIX веков.

Финал IX международного конкурса вокально-фортепианных дуэтов, туры которого пройдут параллельно с концертами фестиваля, состоится2 июля в Академической Капелле. В этом году в Конкурсе будут состязаться свыше 40 дуэтов из России, Беларуси, Германии, Китая, Молдовы, Польши, Украины и Японии. Жюри возглавит народный артист России Владимир Чернов. В составе жюри - Ольга Кондина (Россия), Кристиан Отт (Франция), Мартина Рюпинг (Германия), Семен Скигин (Германия), Роберт Холл (Нидерланды).

Впервые церемония закрытия и награждения будет совмещена с третьим туром конкурса. Публика сможет не только присутствовать на захватывающем состязании финалистов, но и непосредственно участвовать в присуждении "Приза зрительских симпатий".