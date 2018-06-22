Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор бывшему вице-премьеру республиканского правительства Олегу Казурину, обвиняемому в получении взятки в размере 27 миллионов рублей, отмывании денег и мошенничестве.

Казурин приговорен к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также бывшему высокопоставленному чиновнику назначен штраф в размере 56 миллионов рублей и запрещено занимать руководящие должности на протяжении 10 лет.

Напомним, Казурин работал на посту вице-премьера с января по декабрь 2016 года и курировал вопросы реализации ФЦП Крыма. По данным следствия, в это время чиновник получил через посредника часть взятки, которая в целом должна была составить 27 миллионов рублей. За это он обещал строительной фирме содействие в заключении контракта на возведение жилых домов в Керчи, а также общее покровительство при исполнении контракта. В ходе разбирательства следователи обнаружили и другие нарушения в деятельности чиновника. Они выяснили, как обвиняемый легализовал коррупционные деньги, приобретя гараж и квартиру для своей родственницы. При этом, уже лишившись должности, в январе 2017 года Казурин потребовал от бизнесмена подарить ему LexusRX350 и нежилое помещение более 200 квадратных метров в Москве. Это должно было стать платой за якобы помощь в получении двух строительных госконтрактов. Бизнесмен обратился к правоохранителям.

14 февраля экс-чиновник был арестован в симферопольском аэропорту, из которого собирался вылететь в Москву. С тех пор Казурин содержался под стражей. Несмотря на ходатайство защиты, суд отказался изменить меру пресечения на домашний арест. Казурину выдвинули обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере), части 4 статьи 174.1 (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 (приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).