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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Югре, погиб

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в 7 километрах от города Лангепасы ХМАО-Югры, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского СУТ СК РФ.

Фото: depositphotos.com
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По данному факту ведомством проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и сотрудники окружной транспортной полиции. По полученной СК информации, на борту воздушного судна помимо пилота могли находиться  также пассажиры и иные члены экипажа.

- Данная информация будет уточнена следственным органом СК России по результатам проведения осмотра места происшествия, - уточнили в ведомстве.

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в болотистой местности недалеко от города Лангепас. Остов судна был обнаружен во время воздушных поисков, его корпус был сильно поврежден. На месте работает наземная группировка МЧС и полиции.

Ранее сообщалось, что вертолет принадлежит пермской компании "Геликс". Вертолеты компании занимаются облетами трубопроводов, грузоперевозкой, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов, а также туристическими полетами.

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