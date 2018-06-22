В Тюмени начата проверка после инцидента с самолетом

Правоохранительные органы занялись инцидентом в тюменском аэропорту Рощино. Здесь сегодня утром загорелось шасси пассажирского лайнера, который готовился вылететь в Ханты-Мансийск.

Инцидент случился около девяти утра.

Как сообщили ранее "РГ" в пресс-службе авиакомпании UTair, во время подготовки к взлету, предположительно при торможении, шины колес задымились. Пилот прекратил взлет и вернулся на место стоянки. Пассажиров и экипаж эвакуировали - никто не пострадал. Люди вылетели в пункт назначения другим рейсом.

"Следователи осмотрели место происшествия и самолет, опросили командира и второго пилота, сотрудников наземных технических служб аэропорта, у перевозчика запрошены документы на воздушное судно", - рассказали в пресс-службе уральского СУТ СК России.

По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.