В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала
Самолеты с участниками сборных Японии и Сенегала с разницей примерно в полчаса приземлились в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Команды, напомним, сыграют в столице Среднего Урала в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч состоится на "Екатеринбург Арене" в воскресенье 24 июня.
Ранее в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" Япония обыграла Колумбию 2:1 и стала одной из сенсаций чемпионата-2018. Сенегал в свою очередь с таким же счетом одержал победу над сборной Польши.
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Сборные Нигерии и Исландии проводят свой второй матч на групповом этапе чемпионата мира. Встреча проходит на стадионе "Волгоград Арена". "РГ" проводит онлайн-трансляцию матча
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Сборная Бразилии одержала первую победу на ЧМ-2018. В матче второго тура группового этапа в Санкт-Петербурге "желто-зеленые" обыграли Коста-Рику - 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время
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