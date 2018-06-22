В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала

Самолеты с участниками сборных Японии и Сенегала с разницей примерно в полчаса приземлились в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Команды, напомним, сыграют в столице Среднего Урала в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч состоится на "Екатеринбург Арене" в воскресенье 24 июня.

Ранее в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" Япония обыграла Колумбию 2:1 и стала одной из сенсаций чемпионата-2018. Сенегал в свою очередь с таким же счетом одержал победу над сборной Польши.