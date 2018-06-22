Роналду и Головин стали лидерами по подписчикам после первого тура ЧМ

Диджитал-платформа HYPEMETER 2018 подвела главные итоги первого тура чемпионата мира в России.

Лучшим на поле и в социальных сетях признан полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду. С момента старта чемпионата он собрал 32 миллиона лайков и добился впечатляющего прироста подписчиков - более 1 миллиона. Его ближайшие преследователи, согласно рейтингу HYPEMETER 2018: Неймар, Месси и Салах.

Несмотря на то, что сборная Исландии оказалась лишь на десятом месте в рейтинге HYPEMETER 2018, платформа определила команду в качестве главного агрегатора симпатий всех нейтральных болельщиков, а яркая внешность Рюрика Гисласона вознесла его на 20 место в рейтинге - количество его подписчиков в Instagram выросло почти в 10 раз по сравнению с началом турнира.

Игра российского полузащитника Александра Головина признана одной из главных открытий старта чемпионата. После своего перфоманса Александр вышел в лидеры HYPEMETER 2018 среди российских игроков по приросту подписчиков, который составил 60% (с 84 тысяч подписчиков до 133 тысяч). На втором месте среди игроков сборной по приросту идет Юрий Газинский. У автора первого гола на чемпионате мира в России показатель 30% (с 12 тысяч до 16 тысяч).

HYPEMETER 2018 подтверждает, что удачные мемы активно влияют на рост подписчиков. Заметно увеличил свою аудиторию в соцсетях голкипер сборной Бразилии Алиссон, который агрессивно расправился с вылетевшим на поле воздушным шариком и ворвался в десятку рейтинга прироста подписчиков. На голкипера подписалось свыше 220 000 человек, а в рейтинге игроков он занимает достойное 17 место. Кроме того, HYPEMETER 2018 по итогам первого тура собрал лучших из лучших - сборную игроков, чьи Instagran были наиболее популярны в первую неделю чемпионата мира в России.

Фото: hypemeter.matchtv.ru

Напомним, телеканал "Матч ТВ" в партнерстве с Sellout Sport System на прошлой неделе запустил диджитал-платформу HYPEMETER 2018. Она призвана интегрировать околофутбольный контент соцсетей в общедоступные рейтинги, отражающие популярность каждого футболиста в отдельности и сборной команды в целом, основные тренды и наиболее резонансные моменты.

HYPEMETER 2018 ищет и анализирует в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube публикации каждого футболиста и сборных 32 стран, используя самые передовые алгоритмы сбора и обработки информации. Полученные результаты снабжены переводом на девяти языках. Таким образом, любой футбольный матч благодаря платформе может измеряться теперь не только количеством забитых мячей, назначенных угловых и опасных моментов. Каждый пользователь может узнать, кто стал лидером по количеству лайков, репостам и комментариям, видео чьей сборной набрало больше всего просмотров.