Саудовская Аравия пыталась уговорить Иран на новые условия сделки ОПЕК+

В преддверии заседания ОПЕК Саудовская Аравия провела переговоры с Ираном, попытавшись склонить ее на свою сторону в вопросе наращивания добычи альянсом ОПЕК+ на миллион баррелей в сутки,

Как передает Bloomberg, из-за этого был сдвинут срок начала общего заседания ОПЕК. Удалось ли странам договорится, неизвестно.

Накануне в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу нарастить производство на миллиона баррелей. В знак протеста министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане досрочно покинул совещание и отказался поддерживать это предложение.

Как пояснил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, реальное увеличение добычи будет меньше заявленного миллиона баррелей - лишь около 600-700 тысяч баррелей, из которых примерно треть придется на Эр-Рияд. Этот объем заместит выпадающую с рынка долю добычи в Венесуэле и долю экспорта из Ирана.

Позднее аль-Фалих уточнил, что решение нарастить добычу может быть принято без согласия некоторых участников альянса. Окончательное решение будет озвучено 23 июня после заседания всех 24 профильных министров ОПЕК+. Кроме того, по словам аль-Фалиха, картель не планирует выступать с публичным осуждением санкций США против Ирана, как того хотел Зангане.