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22.06.2018 18:13
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК одобрили наращивание нефтедобычи с 1 июля

Текст: Александра Воздвиженская

Страны ОПЕК 22 июня на заседании картеля в Вене согласились нарастить добычу с 1 июля до конца текущего года примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. Если сейчас уровень исполнения условий соглашения составляет 152 процента, то со следующего месяца его доведут до ста процентов.

Об этом говорится в сообщении организации по итогам заседания. Кроме того, в ряды картеля приняли Конго. 23 июня все страны-участницы альянса ОПЕК+ (25, если считать Конго) проведут министерское заседание и, как ожидается, одобрят суммарное увеличение добычи на миллион баррелей в сутки.

Фото: Сергей Михеев
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Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, который 21 июня досрочно покинул закрытое заседание министров, сегодня заявил, что согласился с решением ОПЕК смягчить условия сделки. В то же время картель все же не стал выступать с публичным осуждением американских санкций против Ирана, как того хотел последний.

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После оглашения результатов заседания ОПЕК стоимость нефти выросла более чем на два процента - выше 75 долларов за баррель. "Поскольку слухи о примерно таком решении уже были известны рынку, то особенно бурной реакции цен не последовало. Хотя после мнения России о предлагаемом увеличении добычи ОПЕК+ на миллион баррелей в сутки кажется, что ОПЕК немного поскромничали в ключевом вопросе", - оценил итоги Николай Подлевских из "Церих Кэпитал Менеджмент".

Экономика Отрасли Нефть и газ

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