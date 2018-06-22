В центральном Китае уничтожили 380 килограммов наркотиков

В китайском городе Ухань полиция сожгла 380 килограммов героина и метамфетамина. Кроме того, уничтожены около тонны материалов для их изготовления.

Как пишет ТАСС, за минувший год в Ухани было зарегестрировано 2 тысячи 613 преступлений, связанных с запрещенными веществами. А по всему Китаю в 2017-м из незаконного оборота изъяли свыше 102 тонн различных наркотических веществ, включая героин, метамфетамин и кетамин. Задержаны 194 тысячи человек.

В КНР за хранение свыше 50 граммов наркотика предусмотрено достаточно суровое наказание - от 15 лет тюрьмы до смертной казни.

И накануне суд Шанхая приговорил к смертной казни мужчину, который перевозил почти 5 килограммов метамфетамина.