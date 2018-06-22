Выплаты вкладчикам Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля

Вкладчики Мосуралбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, получат компенсационные выплаты до 6 июля.

Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат АСВ выберет банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе до 28 июня.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100 процентов суммы всех счетов вкладчика, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, поясняет в своем сообщении АСВ.

Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По счетам в валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату отзыва лицензии.

Банк России принял решение об отзыве лицензию у Мосуралбанка сегодня, 22 июня. Мосуралбанк занимает 269 место в банковской системе по величине активов, согласно данным ЦБ на 1 июня.