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Вышел трейлер российского "потустороннего" фильма ужасов "Гости"

Новость 22.06.2018, 17:40 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Обнародован трейлер отечественного хоррора "Гости" - новой режиссерской работы Евгения Абызова, постановщика фильма ужасов по сценарию Жоры Крыжовникова "Шашлыки".

Согласно здешнему сценарию, написанному дебютантами на этом попроще Ольгой и Сергеем Агеевыми (продюсер "Времени первых", "Апреля" Мурзенко и "Ёлок 1914"), действо морока разворачивается на безлюдном курорте в межсезонье.

"Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение - устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал", - приводится вялый зачин.

Фото: kinopoisk.ru
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Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века, как оказалось, был спиритический салон, "кажется всем отличным вариантом". Ровно до момента, когда в самый разгар вечеринки "появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила, человек, находящийся во власти потусторонних сил" - бу!!!

В ролях: Юрий Чурсин ("Изображая жертву", "Хиромант"), Анастасия Уколова ("Кровавая барыня", "Дед Мороз: Битва магов", "Фото на память"), Анар Халилов ("Танцуй со мной"), Иван Верховых ("Анна Каренина", "Вычислитель").

Премьера - 11 октября.

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