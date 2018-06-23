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23.06.2018 11:48
Рубрика: Спорт

Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов

Текст: Данила Жиляев

Власти Аргентины обратились к России с просьбой депортировать фанатов из своей страны, уличенных в хулиганских действиях по отношению к болельщику из Хорватии. Об этом в своем Twitter сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Инцидент произошел после того, как Аргентина разгромно проиграла Хорватии 0:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Большинство аргентинских болельщиков не скрывали слез на трибунах, однако с достоинством пережили этот провал. Нашлись и менее адекватные фанаты.

Буллрич подчеркнула, что личности хулиганов, атаковавших хорватского болельщика, установлены благодаря камерам видеонаблюдения. "Мы просим российские власти, чтобы их задержали и депортировали", - написала она.

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