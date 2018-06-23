Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов

Власти Аргентины обратились к России с просьбой депортировать фанатов из своей страны, уличенных в хулиганских действиях по отношению к болельщику из Хорватии. Об этом в своем Twitter сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Инцидент произошел после того, как Аргентина разгромно проиграла Хорватии 0:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Большинство аргентинских болельщиков не скрывали слез на трибунах, однако с достоинством пережили этот провал. Нашлись и менее адекватные фанаты.

Буллрич подчеркнула, что личности хулиганов, атаковавших хорватского болельщика, установлены благодаря камерам видеонаблюдения. "Мы просим российские власти, чтобы их задержали и депортировали", - написала она.