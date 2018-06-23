Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис

Сборная Бельгии разгромила команду Туниса со счетом 5:2 на групповом этапе чемпионата мира-2018. Лучшим игроком матча признан капитан бельгийцев Эден Азар.

Азар оформил дубль в этом матче - он открыл счет с пенальти, а уже во втором тайме забил второй мяч. Кроме того, автором дубля стал Ромелу Лукаку, а пятый мяч в ворота тунисцев забил вышедший на замену Миши Батшуайи.

Еще две команды из группы G - Англия и Панама - проведут свой матч второго тура завтра. Встреча состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.