Азар признан лучшим игроком матча Бельгия - Тунис
Сборная Бельгии разгромила команду Туниса со счетом 5:2 на групповом этапе чемпионата мира-2018. Лучшим игроком матча признан капитан бельгийцев Эден Азар.
Азар оформил дубль в этом матче - он открыл счет с пенальти, а уже во втором тайме забил второй мяч. Кроме того, автором дубля стал Ромелу Лукаку, а пятый мяч в ворота тунисцев забил вышедший на замену Миши Батшуайи.
Еще две команды из группы G - Англия и Панама - проведут свой матч второго тура завтра. Встреча состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.
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