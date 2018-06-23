Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018

Бельгийцы изначально считались фаворитами своей группы. Даже несмотря на наличие в этом квартете англичан. Все же "львы" давно не добивались успехов на международной арене. А "красные дьяволы" четыре года назад в Бразилии дошли до четвертьфинала, где уступили будущим финалистам турнира аргентинцам.

Начали ЧМ-2018 бельгийцы с крупной победы над Панамой. Впрочем, никто и не сомневался, что Эден Азар и компания легко расправятся с дебютантом соревнований. В свою очередь тунисцы едва не сотворили сенсацию в матче с англичанами. Но гол Харри Кейна уже в компенсированное время не позволил "карфагенским орлам" набрать одно очко. И сегодняшняя встреча в Тушино стала для Туниса ключевой в борьбе за выход в плей-офф.

Помочь команде Набиля Маалула в решении этой непростой задачи должны были болельщики, которых на спартакрвском стадионе было чуть ли не столько же, сколько бельгийцев.

Уже на третьей минуте бельгийцы едва не открыли счет. Тома Менье длинным забросом вывел один на один с голкипером тунисцев Ромелу Лукаку. Мощный форвард чуть не добрался до мяча и упустил момент. Впрочем, быстрый гол фаворит все же забил: на шестой минуте с пенальти отличился Эден Азар.

Все тот же Азар мог удвоить преимущество своей команды. На 12-й минуте полузащитник "Челси" оказался на убойной позиции после передачи Лукаку, но пробил прямо во вратаря. Зато в одной из следующих атак бельгийцы все же забили второй мяч. Выход один на один четко использовал Лукаку - 2:0. Для нападающего "Манчестер Юнайтед" этот гол стал третьим на турнире.

К чести тунисцев, они и не думали сдаваться. И сразу же после гола Лукаку огорчили Тибо Куртуа: отличился Дилан Бронн. Пропустив, бельгийцы слегка сдали. В то же время соперник задвигался активнее и вообще завладел инициативой. Тунис был очень хорош, хотя до реальных угроз воротам Куртуа дело не доходило.

И все же класс бельгийцев сказался. В конце первого тайма Лукаку оформил дубль, а во второй половине Азар и Миши Батшуайи довели счет до 5:1. Тунис ответил на это голом Вахби Хазри в компенсироаанное время.

Таким образом, бельгийцы практически обеспечили себе выход в плей-офф. Досрочно они оформят путевку в том случае, если Англия завтра не уступит Панаме.