Бельгия - Тунис - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Бельгийцы на всех парах мчатся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. После разгрома Панамы предстоит сыграть с Тунисом.
Предматчевый расклад предельно простой - в случае победы европейцы гарантируют выход в плей-офф. Хоть Тунис цепко обороняется и опасно контратакует, уж больно сильный и сбалансированный состав у бельгийцев - не сравнить с полумертвой Англией, которая кроме навесов ни на что не способна.
Встреча с англосаксами показала, что Тунис вполне способен на равных держаться против более мастеровитого соперника. Лишь оплошность в концовке позволила британцам набрать три очка и, вероятнее всего, выиграть наконец-то больше одного матча на первенстве мира впервые за 8 лет. Правда, Панама наверняка обозлится и пойдет месить островитян.
Матч Бельгия - Тунис пройдет на столичном стадионе "Спартак". Начало онлайн-трансляции в 15:00 мск.
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