Остался всего месяц до открытия знаменитого Зальцбургского фестиваля, который пройдет в этом году с 20 июля по 30 августа и представит более 200 событий: в его афише оперные и драматические спектакли, концерты, трансляции, образовательные циклы. И целая афиша русских имен.

По словам интенданта фестиваля Мартина Хинтерхойзера, он давно влюблен во все, что составляет русскую культуру, считает ее своей личной историей, а русских музыкантов - одними из лучших в мире, "Безусловно, есть огромное количество имен, - продолжает Хинтерхойзер, - среди которых Григорий Соколов, Евгений Кисин, Евгения Муравьева, Аида Гарифуллина - они все невероятные музыканты, исполнители, и мы горды возможностью видеть их на нашем фестивале". В Зальцбургской программе этого сезона - сольные концерты Евгения Кисина, Григория Соколова, Аркадия Володося, Даниила Трифонова, Игоря Левита. Сам интендант, великолепный пианист, выступит с циклом сочинений Галины Уствольской. Проводник ее музыки в мире он уже делал подобный цикл в Вене, а три года назад выступал с программой музыки Уствольской в Перми на Дягилевском фестивале. В преддверии столетия со дня рождения Уствольской (в 2019-м) ее сочинения будут звучать на зальцбургских сценах - в Mozarteum и Kollegienkirche.

В этом году по факту выходит так, что в центре Зальцбургской афиши - имена, только что создавшие главное событие Дягилевского фестиваля - спектакль "Жанна на костре" Онеггера: Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис. Оба автора пермского спектакля (в ко-продукции с театрами Европы) появятся летом на фестивале: Кастеллуччи дебютирует здесь в качестве постановщика "Саломеи" Рихарда Штрауса (дирижер Франц Вельзер-Мест) в знаменитом каменном Felsenreitschule (в партии Саломеи - Асмик Григорян), а Теодор Курентзис - будет выступать в Mozarteum, где в цикле из пяти концертов исполнит с пермским оркестром musicAeterna все девять симфоний Бетховена. За последнюю четверть века Курентзис - третий дирижер в Зальцбурге, которому представили такую возможность (прежние - Николаус Арнонкур и Пааво Ярви). Успех пермских музыкантов на прошлом Зальцбургском фестивале с Реквиемом и "Милосердием Тита" Моцарта открыл греческому маэстро из России долгосрочную перспективу в Зальцбурге: в следующем сезоне он делает здесь "Идоменея" Моцарта, в 2020-м встретится с Ромео Кастеллуччи в спектакле "Тристан и Изольда" Вагнера, в 2021-м - представит с Питером Селларсом Мессу Баха.

Между тем, одной из самых ожидаемых премьер нынешнего Зальцбургского сезона является "Пиковая дама" Петра Чайковского в постановке мэтра радикальной режиссуры Ханса Нойенфельса, когда-то, в 2001 году уже ставившего в Зальцбурге провокационый спектакль - "Летучую мышь", а в Байройте - скандального "Лоэнгрина”, где народ Брабанта фигурировал в образе крыс. На этот раз Нойнфельс работает в тандеме с деликатнейшим Марисом Янсонсом, и каков будет итог этого союза угадать невозможно. Партию Германа в спектакле поет американский тенор Брэндон Йованович, Графиню - немецкое меццо Ханна Шварц, остальной состав - практически весь русскоязычный: Лиза - сопрано из Мариинки Евгения Муравьева, Полина - Оксана Волкова из Беларуси, выпускница Молодежной программы Большого тетра, Томский - мариинский баритон Владислав Сулимский, Елецкий - Игорь Головатенко и другие.

Событием для Зальцбурга станет и вхождение на фестиваль Кшиштофа Варликовского, который представит с Кентом Нагано "Бассариды” Ханса Вернера Хенце - оперу по мотивам "Вакханок” Еврипида. В этом союзе совпадают все контексты: и мифологический материал, базовый для творчества Варликовского, и интерпретационный граунд ХХ века у Нагано, только в Зальцбурге дирижировавшего в разные годы "Царем Эдипом” и "Симфонией псалмов” Игоря Стравинского, "Франциском Ассизским" Оливье Мессиана, L'amour de loin Кайи Саарьяхо, "Королем Кандаулесом" Александра Цемлинского, "Доктором Фаустом" Ферруччо Бузони, "Отмеченными" Франца Шрекера. Кроме того, именно в Зальцбурге в 1966 году состоялась мировая премьера "Бассарид, и именно эту, премьерную, зальцбургскую версию партитуры будет использовать в своей постановке Варликовский. Спектакль ставится в Felsenreitschule - зале, встроенном в гору Менхсберг, словно взаимодействующим с природой и придающем особую энергию зрелищу.

В традиционном моцартовском репертуаре заявлена "Волшебная флейта", где партию Царицы ночи будет петь Альбина Шагимуратова. Ее международная карьера когда-то, в 2008 году началась именно с этой партии на Зальцбургском фестивале. Тогда она, только что победившая на Конкурсе Чайковского, получила приглашение выступить под руководством Риккардо Мути вместо отказавшейся от спектакля Дианы Дамрау. В новом спектакле, который ставит немецкий режиссер Лидия Штайер, партнером Шагимуратовой в роли Зарастро будет Маттиас Герне. К слову, еще одна певица из Татарстана Аида Гарифуллина появится на фестивале - дебютирует в партии Лейлы в концертном исполнении оперы Бизе "Искатели жемчуга”. Пригласивший ее в проект Пласидо Доминго поет Зургу, мексиканский тенор Хавьер Камарена - Надира.

Представлена на сцене Зальцбурга будет и барочная опера: в продолжении темы, звучавшей на прошлом фестивале, когда к 450-летию Клаудио Монтеверди был исполнен цикл из трех его опер в концертном варианте, теперь уже в театральной афише появилась последняя опера Монтеверди "Коронация Поппеи" (1642). В будущем спектакле заняты звезды барочного репертуара: дирижер Уильям Кристи, фаворит московского барочного абонемента филармонии, где он выступает с ансамблем Les Arts Florissants, Соня Йончева, Доминик Висс, Стефани д’Устрак. Итальянец Монтеверди, как и его современник Уильям Шекспир, изображал в своих операх реальные исторические фигуры и точно также для него эмоции, страсти, бездны души его персонажей оказывались важнее формальности исторических соответствий. Одну из таких опер - о Нероне и его любовнице Поппее, поставит на фестивале фламандский режиссер Ян Лауэрс с участием артистов его Needcompany. Опера эта о смысле любви и жизни, о смерти, об одержимости борьбы за власть, о насилии и эротике, которые искусно вплетаются в жесткую игру.

Эта тема является ключевой для Зальцбургской программы 2018 года, отправной точкой которой стал теоретический тезис Фридриха Шиллера - "О причине удовольствия доставляемого трагическими предметами", о сути искусства, которое со времен древности изучало прекрасное и возвышенное в человеке и окружающем его мире и одновременно - открывало в нем бездну ужасного. Еще в самой древней из сохранившихся трагедий - "Персах" Эсхила было показано, как амбиции и высокомерие ведут человека к гибели. В этой тональности сформировалась нынешняя программа, один из спектаклей которой зальцбургская публика по традиции увидела уже на майском Троицком фестивале Чечилии Бартоли - "Итальянка в Алжире" Джакомо Россини в постановке Моше Ляйзера и Патриса Корье. В этом веселом спектакле-буфф, манифестирующим, по мысли постановщиков, идею равенства полов, в роли Изабеллы выступила примадонна Бартоли, превратившая своей энергией и юмором все действие спектакля в жизнерадостное безумие, а в комической партии Мустафы в пару с ней играл Ильдар Абдразаков. Именно этот веселый спектакль и должен разбавить и придать оптимизма главной зальцбургской теме, которая так актуальна в сегодняшнем мире: все прекрасное и страшное - в самом человеке.