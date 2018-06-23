Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН, сообщают турецкие СМИ.

"В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика - других не припомню, возможно, они есть - один я, а другой - Путин. Если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. За это время удалось добиться результатов, много еще предстоит сделать", - заявил Эрдоган в интервью телерадиокомпании TRT накануне намеченных на воскресенье президентских и парламентских выборов в Турции.

По словам Эрдогана, у него с Путиным, как и у Турции с Россией, хорошие отношения. Об этом, в том числе, свидетельствует операция "Оливковая ветвь" на севере Сирии, а также переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.

Напомним, досрочные президентские выборы в Турции пройдут 24 июня. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов. Однако, как полагают эксперты, основная борьба развернется между Реджепом Тайипом Эрдоганом (от правящей Партии справедливости и развития) и Мухаррем Индже (от главной оппозиционной Народно-республиканской партии). Оппозиционер выступает за сильную парламентскую систему и обещает провести реформу системы образования в стране, чтобы вернуть ей светский характер. По данным последних опросов, Индже поддерживает почти треть населения Турции.

Одновременно состоятся парламентские выборы. Борьба обещает быть крайне трудной. Новый состав законодательного органа будет сформирован в соответствии с недавно одобренными поправками. Для прохождения в парламент партиям придется преодолеть 10-процентный электоральный барьер, информирует телеканал Euronews.