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23.06.2018 19:12
Рубрика: Спорт

Матч Бельгия - Тунис посетила 83-летняя болельщица из Англии

Текст: Артем Локалов
Фото: Артем Локалов/РГ Фото: Артем Локалов/РГ
Фото: Артем Локалов/РГ

Самым возрастным болельщиком на матче Бельгия - Тунис (5:2), очевидно, была 83-летняя миссис Холмс из английского Сандерленда.

Вместе с внуком миссис Холмс посетила игру в Москве, а завтра они отправятся в Нижний Новгород, где сыграют Англия и Панама. За игрой на стадионе в Тушине миссис Холмс наблюдала с трибуны за воротами вместе с бельгийскими фанатами.

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Они были в восторге и после игры целовали руки, благодарили за визит на матч их сборной. Сама миссис Холмс объяснила свое появление на стадионе, где не играла ее команда, так: "Просто футбол - это красиво".

Прежде чем вернуться в Англию, бабушка и внук также посмотрят в Москве матч Франции и Дании.

Стоит отметить, что миссис Холмс и ее внука от стадиона до станции метро "Спартак" доставили на полицейской патрульной машине - так они миновали толпы болельщиков на выходе.

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