"Реал" купил 19-летнего украинского вратаря

Мадридский "Реал" объявил о приобретении во вратарскую линию команды. "Сливочные" пополнились 19-летним украинским голкипером Андреем Луниным.

О трансфере сообщается на официальном сайте "королевского клуба". Подробности контракта не разглашаются, однако, как ранее писали СМИ, Лунин обошелся "Реалу" в 14 миллионов евро. Он подписал соглашение с "бланкос" на шесть лет.

Лунин с 2017 года являлся игроком луганской "Зари" и по итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком команды. В 10 матчах из 36 он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Скауты "Реала" же обратили на него внимание, когда "Заря" играла в квалификации Лиги Европы.