Новости

СМИ: ЕС симметрично ответит на введение США пошлин в 20% на автомобили 00:28
"Реал" купил 19-летнего украинского вратаря 00:12
Бельгия - Тунис - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Нефть WTI дорожает на новостях ОПЕК 22.06.2018
Двоих пострадавших при обрушении части дома отправят в Казань вертолетом 22.06.2018
Нападающий сборной Нигерии Муса: Я хотел бы вернуться в ЦСКА 22.06.2018
Видео: националист попытался сорвать концерт "Аквариума" в Киеве 22.06.2018
Дамаск ликвидировал 27 бывших объектов для производства химоружия 22.06.2018
Посольство РФ уведомило принца Чарльза о позиции британцев по делу Скрипалей 22.06.2018
Сериал "Террор" продлен на второй сезон: о чем он расскажет 22.06.2018
В Москве экстренно прооперирована актриса Анна Ардова 22.06.2018
По обрушению части дома в Татарстане возбуждено дело 22.06.2018
Названы причина смерти и дата прощания с поэтом Наумом Коржавиным 22.06.2018
В Мурманск прибыли участники автопробега на электромобилях 22.06.2018
Следователи назвали основные версии крушения Ми-2 в ХМАО 22.06.2018
Сербия - Швейцария - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 22.06.2018
Неймар в матче с Коста-Рикой установил рекорд чемпионатов мира 22.06.2018
На сторону правительства перешла часть "Сирийской свободной армии" 22.06.2018
СК возбудил дело из-за жесткой посадки Ми-2 в Югре 22.06.2018
Слухи о "заморозке" спин-оффов "Звездных войн" оказались преувеличены 22.06.2018
Умершего в США поэта Наума Коржавина похоронят в России 22.06.2018
Савченко останется под арестом до 13 июля 22.06.2018
Ахмед Муса признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия 22.06.2018
Под Волгоградом в оздоровительном лагере погиб подросток 22.06.2018
После взрыва газа в Татарстане погиб человек, семеро госпитализированы 22.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 00:12
Рубрика: Спорт

"Реал" купил 19-летнего украинского вратаря

Текст: Данила Жиляев

Мадридский "Реал" объявил о приобретении во вратарскую линию команды. "Сливочные" пополнились 19-летним украинским голкипером Андреем Луниным.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
СМИ: Роналду окончательно решил покинуть "Реал"

О трансфере сообщается на официальном сайте "королевского клуба". Подробности контракта не разглашаются, однако, как ранее писали СМИ, Лунин обошелся "Реалу" в 14 миллионов евро. Он подписал соглашение с "бланкос" на шесть лет.

Лунин с 2017 года являлся игроком луганской "Зари" и по итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком команды. В 10 матчах из 36 он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Скауты "Реала" же обратили на него внимание, когда "Заря" играла в квалификации Лиги Европы.

Спорт Футбол В мире Европа Испания

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени