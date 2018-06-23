Новости

Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:27
Савченко предупредила власти Украины об опасности войны в Донбассе 10:00
В Воронежской области разбился легкомоторный самолет 09:58
Два человека выпрыгнули из окна при пожаре в томской многоэтажке 09:50
Скончался один из основателей группы Pantera Винни Пол 09:47
Губернатор Окинавы потребовал сократить число американских военных 08:28
В Москве нашли мертвой экс-участницу "Дома-2" 08:21
В США разбился учебный военный самолет 07:43
В Ростове сотрудников полиции уволили из-за крупной партии наркотиков 07:40
Из-за неполадки японский лайнер экстренно сел в Хельсинки 07:21
Жертвами ливней на юго-западе Китая стали 2 человека 07:07
Роспотребнадзор заявил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении 06:48
На Камчатке пропал пятилетний мальчик 06:27
Bloomberg удалило с сайта карту с изображением "ничейного" Крыма 06:21
Генсек ООН призвал к миру участников конфликта на юго-западе Сирии 05:58
Глава МВД Италии заявил об угрозе распада Евросоюза 05:46
Сотрудник Netflix оскорбил афроамериканцев 05:28
Российские военные раздали продукты жителям Восточной Гуты 05:12
Видео: В Ливане девушки-полицейские облачились в откровенную форму 04:49
В Боливии за полгода изъяли 174 тонны наркотиков 04:33
Россия поможет Боливии построить Центр ядерных исследований 04:10
Из-за роста цен на топливо турпутевки подорожают на 10 процентов 03:42
В Колумбии нашли тела пропавших эквадорских журналистов 03:00
Пентагон приостановил две программы военных учений с Сеулом 02:50
Американских летчиков 20 раз пытались ослепить над Тихим океаном 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
23.06.2018 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россиян ждет 35-градусная жара

Текст: Ольга Игнатова
Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32-34 градусов ожидается сегодня в центре России. Об этом "РГ" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Фото: photoxpress
Работникам с заболеваниями сердца предложили дать выходной в жару

Знойно будет в Тульской, Владимирской, Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской областях. В Калужской области пройдет сильный дождь с грозой. Обильные осадки ожидаются сегодня и в воскресенье в Смоленской, Тверской и Курской областях. Там, помимо ливней с грозами, возможно выпадение града. Сильный дождь пройдет в ночь на воскресенье в Белгородской и Орловской областях. В воскресенье дождливо будет и в Ярославской области.

Сегодня днем в Москве и Московской области воздух прогреется до 30-32 градусов при южном и юго-восточном ветре. По словам Паршиной, июнь в Москве довольно прохладный месяц, поэтому нынешнюю жару можно считать аномалией. В воскресенье, правда, жара немного ослабеет. Хотя ночь будет очень теплая - плюс 18-20 градусов. А днем в Москве 25-27 градусов, по области 22-27. На востоке области будет по-прежнему жарко - до 32 градусов. Ветер южный. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Общество Ежедневник Погода В регионах

Главное сегодня

СМИ: ЕС симметрично ответит на введение США пошлин в 20% на автомобили
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в Генассамблее ООН
Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени