Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32-34 градусов ожидается сегодня в центре России. Об этом "РГ" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Знойно будет в Тульской, Владимирской, Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской областях. В Калужской области пройдет сильный дождь с грозой. Обильные осадки ожидаются сегодня и в воскресенье в Смоленской, Тверской и Курской областях. Там, помимо ливней с грозами, возможно выпадение града. Сильный дождь пройдет в ночь на воскресенье в Белгородской и Орловской областях. В воскресенье дождливо будет и в Ярославской области.

Сегодня днем в Москве и Московской области воздух прогреется до 30-32 градусов при южном и юго-восточном ветре. По словам Паршиной, июнь в Москве довольно прохладный месяц, поэтому нынешнюю жару можно считать аномалией. В воскресенье, правда, жара немного ослабеет. Хотя ночь будет очень теплая - плюс 18-20 градусов. А днем в Москве 25-27 градусов, по области 22-27. На востоке области будет по-прежнему жарко - до 32 градусов. Ветер южный. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.